Ahmet Çakar'dan derbinin ardından hakem yorumu! "Kırmızı kart kararı..."

"Fenerbahçe güle oynaya derbiyi kazandı. Öncelikle Beşiktaş için şunu söyleyelim; bu takımı bu hale getirenlere yazıklar olsun. Topa sahip olamayan, etkisiz kalan, vasat bir Anadolu takımı gibi oynadılar. Dün gecenin sürprizi İsmail Kartal'ın forvete Batshuayi ile başlamasıydı. Belçikalı oyuncu ile de golü bulup öne geçtiler."