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TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos, sezon sonunda Sevilla'dan ayrılma kararı aldı. Yeni adresi merak edilen deneyimli stoper hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Sergio Ramos'un Süper Lig devine imza atacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 11:05
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TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Kariyerini İspanya La Liga ekibi Sevilla'da sürdüren Sergio Ramos, sezon sonunda takıma veda edecek. Kulüp cephesi, yapılan görüşmeler sonucunda deneyimli oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı ve Sergio Ramos ayrılık kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Tecrübeli futbolcu, uzun süredir Süper Lig devleri için bir rüya transfer durumundaydı. Ancak yapılan bir son dakika hamlesi, bu transferde flaş bir gelişmeyi de beraberinde getirdi.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

SERGIO RAMOS TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME
Akşam'ın haberine göre, Avrupa futbolunun en önemli savunmacılarından birisi olan Sergio Ramos, kariyerindeki son imzasını atacak.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Geçtiğimiz yaz Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında olan tecrübeli ismin transferi, mali şartlar sebebiyle rafa kalkmıştı.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Ardından Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Sezon sonunda buradaki sözleşmesi noktalanacak olan tecrübeli futbolcu için flaş bir hamle gerçekleşti.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Gelen bilgilere göre; yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Sergio Ramos transferi için gaza bastı.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Siyah beyazlı ekip, hem onun tecrübesinden hem de liderlik özelliklerinden yararlanarak takımı yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Beşiktaş bu transferle yeniden bir Pepe etkisi yaratmanın peşinde.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

GALATASARAY DA ONUN İÇİN DEVREDE

Öte yandan bu transfer için Galatasaray da devreye girmiş durumda. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan sarı kırmızılı ekip, yeni sezonda kadrosuna yapacağı takviyelerle Avrupa'da daha büyük başarılar hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Bu sebeple Sergio Ramos'un tecrübesi, onu Galatasaray için birinci alternatif haline getirdi.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Sezonun sonuna doğru gelinirken iki ezeli rakip arasında bir kez daha büyük bir transfer rekabeti yaşanacak gibi duruyor.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

SUUDİ CEPHESİNE RET!
Sergio Ramos'a gelen ilgi, sadece Süper Lig kulüpleriyle sınırlı değil. Oyuncuya Suudi Arabistan cephesinden de taliplerin olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Ancak 38 yaşındaki İspanyol, kariyerini Avrupa'da sonlandırmayı hedefliyor.

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