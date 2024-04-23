TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor

Kariyerini İspanya La Liga ekibi Sevilla'da sürdüren Sergio Ramos, sezon sonunda takıma veda edecek. Kulüp cephesi, yapılan görüşmeler sonucunda deneyimli oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı ve Sergio Ramos ayrılık kararı aldı.

Tecrübeli futbolcu, uzun süredir Süper Lig devleri için bir rüya transfer durumundaydı. Ancak yapılan bir son dakika hamlesi, bu transferde flaş bir gelişmeyi de beraberinde getirdi.