TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos bombası! Süper Lig devine geliyor
Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos, sezon sonunda Sevilla'dan ayrılma kararı aldı. Yeni adresi merak edilen deneyimli stoper hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Sergio Ramos'un Süper Lig devine imza atacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SERGIO RAMOS TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME
Geçtiğimiz yaz Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında olan tecrübeli ismin transferi, mali şartlar sebebiyle rafa kalkmıştı.
Ardından Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Sezon sonunda buradaki sözleşmesi noktalanacak olan tecrübeli futbolcu için flaş bir hamle gerçekleşti.
Gelen bilgilere göre; yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Sergio Ramos transferi için gaza bastı.
Siyah beyazlı ekip, hem onun tecrübesinden hem de liderlik özelliklerinden yararlanarak takımı yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Beşiktaş bu transferle yeniden bir Pepe etkisi yaratmanın peşinde.
GALATASARAY DA ONUN İÇİN DEVREDE
Öte yandan bu transfer için Galatasaray da devreye girmiş durumda. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan sarı kırmızılı ekip, yeni sezonda kadrosuna yapacağı takviyelerle Avrupa'da daha büyük başarılar hedefliyor.
Bu sebeple Sergio Ramos'un tecrübesi, onu Galatasaray için birinci alternatif haline getirdi.
Sezonun sonuna doğru gelinirken iki ezeli rakip arasında bir kez daha büyük bir transfer rekabeti yaşanacak gibi duruyor.
SUUDİ CEPHESİNE RET!
Sergio Ramos'a gelen ilgi, sadece Süper Lig kulüpleriyle sınırlı değil. Oyuncuya Suudi Arabistan cephesinden de taliplerin olduğu biliniyor.
Ancak 38 yaşındaki İspanyol, kariyerini Avrupa'da sonlandırmayı hedefliyor.
Bu sezon Sevilla formasıyla 30 maça çıkan Ramos, 7 gol ve 1 asist üretti.
DİĞER