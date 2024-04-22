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Aboubakar kendine gel

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Vincent Aboubakar'a tatlı-sert bir uyarıda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Aboubakar kendine gel

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Vincent Aboubakar'a tatlı-sert bir uyarıda bulundu. Arat, "Aboubakar çalışıyor. Gerekeni yapıyor. Gelecek planlamasıyla ilgili hocalarla birlikte karar vereceğiz. Kendim de eski bir sporcu olduğum için sporcularımın hiçbirisi hakkında negatif konuşmayı doğru bulmuyorum. Ligler henüz tamamlanmadı. Benim takımımın oyuncusu. Aboubakar için zamanında bir uyarıları yaptık. Almış olduğumuz kararlar doğruydu. Aldığımız kararlardan dolayı herhangi bir pişmanlığımız yok. O doğru karar ve uyarılar birçok neticeyi beraberinde getirdi. Bugün Ghezzal'a baktığımızda kontratını değiştirdi. Son maçlarda Ghezzal çok iyi oynuyor. Takımda gerçekten liderliği aldı. Aboubakar'ın da kendine geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

GİDECEKLER BELLİ

Transfer konusunda çok dikkatli bir çalışma içinde olduklarını belirten Hasan Arat, "Eksiklerimizi biliyoruz ayrıca gidecek oyuncuları da biliyoruz. Aşağı yukarı buna da çalışıldı. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Samimi söylememiz lazım. Biz geleli 4 ay oldu. Bu 4 ayda skor olarak, futbol olarak çok sıkıntılar yaşadık. Böyle kolay kolay kaldırabilecek bir mesele değil. Sporcular sanırım artık bunun bilincindeler. Bunu toparlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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