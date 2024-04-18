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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sırp yıldız! Listeye eklendi...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezona dair transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme Juventus'ta forma giyen Sırp yıldız geldi. İşte haberin son gelişmeleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sırp yıldız! Listeye eklendi...

Beşiktaş gündemine gelen son isim Juventus forması giyen Filip Kostic. Kartal, 31 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sırp yıldız! Listeye eklendi...

Takvim'de yer alan haberde siyah-beyazlı yönetimin, yıldız oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediği ve bu yüzden de Beşiktaş'ın transferde elinin güçlü olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sırp yıldız! Listeye eklendi...

Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg ve E.Frankfurt gibi takımların da formasını giyen Sırp yıldız, bu sezon 29 maçta forma giydi.Gol atma başarısı gösteremeyen Kostic, 4 asiste imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sırp yıldız! Listeye eklendi...

62 kez Sırp Milli Takımı formasını giyen ve 3 kez fileleri havalandıran tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bir dönem piyasa değeri 40 milyon Euro'ya kadar yükselen Kostic'in şimdiki değeri ise 9 milyon Euro. Yıldız futbolcu, 2022 yılında E.Frankfurt'tan Juventus'a 14.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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