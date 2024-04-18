Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Omar Colley, Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan son olarak o futbolcuların sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklama geldi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır.
Futbol A Takımımızın 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov'un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
Futbolcularımızın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme 🔗 https://t.co/nYdrsYB2M6 pic.twitter.com/7zsK2ZKSj1— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 18, 2024