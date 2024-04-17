BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un son durumları belli oldu! Ankaragücü maçında...

Taraftarı önünde Başkent ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'tan gelen haberler can sıktı.

Mert Günok'un ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme, Semih Kılıçsoy'un ise uyluk üst adale grubunda gerilme ve ödem olduğu bildirildi.