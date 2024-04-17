BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un son durumları belli oldu! Ankaragücü maçında...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'tan gelen sakatlık haberleri moralleri bozdu. İki futbolcunun Ankara ekibiyle oynanacak maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 15:54 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 15:55
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Cuma günü oynanacak mücadele öncesi iki oyuncunun da son durumu belli oldu.
SEMİH YOK, MERT BELİRSİZ
Hürriyet'in haberine göre; Genç golcünün cuma günkü Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert'in durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.
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