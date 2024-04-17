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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un son durumları belli oldu! Ankaragücü maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'tan gelen sakatlık haberleri moralleri bozdu. İki futbolcunun Ankara ekibiyle oynanacak maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 15:54 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 15:55
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un son durumları belli oldu! Ankaragücü maçında...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tüpraş Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un son durumları belli oldu! Ankaragücü maçında...

Taraftarı önünde Başkent ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'tan gelen haberler can sıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un son durumları belli oldu! Ankaragücü maçında...

Mert Günok'un ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme, Semih Kılıçsoy'un ise uyluk üst adale grubunda gerilme ve ödem olduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un son durumları belli oldu! Ankaragücü maçında...

Cuma günü oynanacak mücadele öncesi iki oyuncunun da son durumu belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un son durumları belli oldu! Ankaragücü maçında...

SEMİH YOK, MERT BELİRSİZ

Hürriyet'in haberine göre; Genç golcünün cuma günkü Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert'in durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.

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