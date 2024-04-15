TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! Almanlar teklif yükseltti

Beşiktaş'ta bu sezon tüm kulvarlarda toplam 29 karşılaşmaya çıkan Semih Kılıçsoy, 11 gol atarken 2 de asist üretti. Sol açık, sağ açık ve santrforda oynayabilen Kılıçsoy'un Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. En güncel verilere göre; Semih Kılıçsoy'a 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.