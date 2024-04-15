TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! Almanlar teklif yükseltti
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturan yönetim bir yandan kadroya katılacak isimleri belirleken diğer yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu sezon büyük çıkış yakalayan ve Avrupa kulüplerini peşine takan Semih Kılıçsoy'a bir teklif daha geldi. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Beşiktaş'ta bu sezon tüm kulvarlarda toplam 29 karşılaşmaya çıkan Semih Kılıçsoy, 11 gol atarken 2 de asist üretti. Sol açık, sağ açık ve santrforda oynayabilen Kılıçsoy'un Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. En güncel verilere göre; Semih Kılıçsoy'a 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.
ATLETICO DA PEŞİNDE
Beşiktaş altyapısından Semih Kılıçsoy'u Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in de yakından takip ettiği biliniyor.
DİĞER