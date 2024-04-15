Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! Almanlar teklif yükseltti

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! Almanlar teklif yükseltti

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturan yönetim bir yandan kadroya katılacak isimleri belirleken diğer yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu sezon büyük çıkış yakalayan ve Avrupa kulüplerini peşine takan Semih Kılıçsoy'a bir teklif daha geldi. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 12:20
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! Almanlar teklif yükseltti

Bu sezon ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üstüne çeken Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin yakın radarında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! Almanlar teklif yükseltti

18 yaşındaki yetenekli futbolcuya Almanya'dan Eintracht Frankfurt kancayı takmış durumda. Geride bıraktığımız dönemde Siyah-Beyazlı futbolcu için 9 milyon Euro teklif yapan Alman ekibi, bu teklifini revize etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! Almanlar teklif yükseltti

Takvim'de yer alan habere göre; Frankfurt'un Beşiktaş'a 12 milyon Euro transfer teklifi yaptığı ancak; Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! Almanlar teklif yükseltti

Beşiktaş'ta bu sezon tüm kulvarlarda toplam 29 karşılaşmaya çıkan Semih Kılıçsoy, 11 gol atarken 2 de asist üretti. Sol açık, sağ açık ve santrforda oynayabilen Kılıçsoy'un Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. En güncel verilere göre; Semih Kılıçsoy'a 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! Almanlar teklif yükseltti

ATLETICO DA PEŞİNDE
Beşiktaş altyapısından Semih Kılıçsoy'u Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in de yakından takip ettiği biliniyor.

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