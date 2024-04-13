Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş - Samsunspor maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Onur Özütoprak VAR olarak görev yapacak. Beşiktaş'ta 5 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 15:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Samsunspor maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alimi, Drongelen, Soner, Tait, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre, Marius

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak. RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Mert Günok ise iyileşti. Milli file bekçisi, teknik direktör Fernando Santos'un şansı vermesi halinde sahada olabilecek.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan çok konuşulacak iddia: Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var!
Başkan Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya "Filistin" mektubu: Uluslararası toplum iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmeli
G.Saray'da kart sıkıntısı! Okan Buruk...
F.Bahçe sil baştan! Kartal raporunu verdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MVP'ler belli oldu!
Beşiktaş'ta Sarri gelişmesi!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? 15:19
Şekip Mosturoğlu'dan flaş adaylık açıklaması! Şekip Mosturoğlu'dan flaş adaylık açıklaması! 15:17
West Ham United - Fulham maçı ne zaman? West Ham United - Fulham maçı ne zaman? 15:17
Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? 15:14
Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman? 15:09
MVP'ler belli oldu! MVP'ler belli oldu! 15:03
Daha Eski
Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 14:18
Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 14:16
Tuzlaspor - Göztepe maçı ne zaman? Tuzlaspor - Göztepe maçı ne zaman? 14:13
Golden Boy adayları arasında 3 Türk yıldız! Golden Boy adayları arasında 3 Türk yıldız! 13:52
F.Bahçe'den Oosterwolde açıklaması! F.Bahçe'den Oosterwolde açıklaması! 13:47
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman? 13:08