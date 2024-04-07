Yara sardı

Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Konuk ekip 26'da Modestas Vorobjovas ile öne geçerken, siyah-beyazlılara galibiyet getiren golleri 74'te Enes Çinemre ve 85'te Cenk Tosun kaydetti. Ersin Destanoğlu 90+1'de penaltı kurtardı. 21 Aralık'taki Alanyaspor maçında sakatlanan Chamberlain, 3.5 ay sonra forma şansı buldu.

KUPA OLMAZSA OLMAZ

Maçı saha kenarından takip eden Asbaşkan Mete Vardar, "Hepimizin arzusu Beşiktaş'ın sportif anlamda başarılı olması. Samsun maçında daha iyi oynayan bir takım göreceğiz. Başkanımız ve ikinci başkanımızın mesajlarını aldıklarını düşünüyoruz. Bundan sonra işimiz daha ağır. Türkiye Kupası bu sezon olmazsa olmaz. Almak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Teknik heyet ve futbolcular da bunun farkında" ifadelerini kullandı.