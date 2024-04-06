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Beşiktaş'a çok yönlü samuray! O isim ortaya çıktı

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, birçok pozisyonda oynayabilen Japon yıldızı listeye ekledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'a çok yönlü samuray! O isim ortaya çıktı

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Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, hafta başında yaptığı açıklamada bir sağ bek ve bir de stoper transferinde son aşamaya geldiklerini ifade etmiş ancak isim vermemişti. Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirme konusunda Hollanda Ligi üzerinde yoğunlaştığı ifade edilirken, listeye en son eklenen ismin AZ Alkmaar'ın Japon sağ beki Yukinari Sugawara olduğu öğrenildi. ASIL mevkii sağ bek olan Japon oyuncu farklı bölgelerde de görev yapabiliyor. 23 yaşındaki Yukinari Sugawara, sadece sağ bek değil, zaman zaman sağ kanatta da forma giyerken; kadroda sıkışıklık olduğunda stoper mevkiine de geçebiliyor. Skora da katkı sağlayan Sugawara, Hollanda Ligi'nde 129 maçta 11 gol ve 20 asistle oynadı. Yukinari Sugawara 12 kez de Japon Milli Takımı'nın formasını terletti, 1 de gol atmayı başardı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 229 resmi maça çıkan Yukinari Sugawara, bu periyotta 14 gol attı, 29 asist yaptı ve toplamda 43 gole doğrudan katkı sağladı.

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