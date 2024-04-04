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RAMS Başakşehir 1 - 1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 22:43
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RAMS Başakşehir 1 - 1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golünü 16. dakikada Omar Colley kaydederken, ev sahibi takımın golünü ise 90+5. dakikada Emirhan İlkhan attı.

Bu sonuçla 3 puan hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş, puanını 47 yaptı. RAMS Başakşehir ise 43 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altıpas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

68. dakikada Beşiktaş ikinci golüne yaklaştı. Ghezzal'ın Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Opoku topu içeriye indirdi. Duarte'nin pasıyla topla buluşan Davidson'un yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Berkay, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Ersin köşeye giden topu sağına uzanıp kornere çeldi.

86. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Semih'in ayak içiyle uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Başakşehir'in Pelkas ile sağ taraftan kullandığı kornerde Emirhan'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Dubois (Dk. 88 Keny), De Souza (Dk. 69 Pelkas), Berkay Özcan, Kemen (Dk. 83 Emirhan İlkhan), Davidson, Serdar Gürler (Dk. 46 Figueiredo), Piatek

Beşiktaş: Mert Günok (Dk. 54 Ersin Destanoğlu), Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 90+1 Amartey), Ghezzal (Dk. 71 Al-Musrati), Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 90+1 Cenk Tosun), Aboubakar (Dk. 71 Muleka)

Goller: Dk. 16 Colley (Beşiktaş), Dk. 90+5 Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 14 Piatek, Dk. 34 Davidson, Dk. 65 De Souza (RAMS Başakşehir), Dk. 46 Aboubakar, Dk. 90 Ersin Destanoğlu, Dk. 90+2 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

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