Sen bizim kartalımızsın!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un Milli takıma davet edilmesi sonrası yaşananlara tepkiler halen devam ediyor. Spor otoriteleri Macaristan ve Avusturya maçları için Milli Takım aday kadrosuna çağrılan ancak daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih için "19 yaşındaki genç yetenek bunu hak etmedi" görüşünde birleşirken, siyah-beyazlı yetkililer de devreye girerek yıldız futbolcunun moralini yükseltmeye devam ediyor. Ümit Milli Takım formasıyla Gürcistan ve İtalya maçlarında bulduğu goller Semih'i kendine getirirken, siyah-beyazlı taraftarların da Gürcistan maçında tribünden oyuncuya tam destek vermesi dikkat çekti. Teknik direktör Santos'un da genç oyuncusu ile görüşerek "Moralini sakın bozma. Hepimiz yeteneklerini biliyoruz ve senin yayındayız" diyerek Semih'i kutladı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA

Semih Kılıçsoy, 4 Mart Perşembe günü oynanacak olanBaşakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkarak takımına gol ya da gollerle katkıda bulunmak istediğini ifade etti.