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Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi!

Beşiktaş, ikinci başkan Hüseyin Yücel'in sosyal medya paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. İşte o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 18:13 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 18:17
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Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci başkan Hüseyin Yücel'in Semih Kılıçsoy ile ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

İşte o açıklama...

Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı!

Buna göre TFF, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel'i X hesabından, Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A Milli takımdan Ümit Milli takıma gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

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