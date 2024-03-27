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Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sumudica açıkladı

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Fernando Santos'un isteklerine göre hareket eden siyah-beyazlılarda operasyonu futbol takımı genel koordinatörü Samet Aybaba yönetiyor. Listesinde birçok isim bulunan Kara-Kartal, Süper Lig'in golcüsü için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 15:28
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Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sumudica açıkladı

Son olarak Gaziantep FK'da görev yapan ve şu anda kulüpsüz durumdaki Marius Sumudica'dan önemli açıklamalar geldi.

Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sumudica açıkladı

Rumen teknik adam, Gaziantep FK'da forma giyen eski öğrencisi Denis Dragus'un son durumu hakkında konuştu.

Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sumudica açıkladı

Sumudica, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın teklif götürdüğü 24 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiğini ifade etti.

Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sumudica açıkladı

Transferdeki son durum hakkında bilgilendirmede bulunan deneyimli hoca, "Hoffenheim'ın Draguş için teklifi var. Beşiktaş'ın da onunla ilgilendiğini biliyorum." dedi.

Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sumudica açıkladı

Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Dragus'un Standart Liege'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sumudica açıkladı

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Dragus, Süper Lig'de 25 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist kaydetti.

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