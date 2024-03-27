Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sumudica açıkladı
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Fernando Santos'un isteklerine göre hareket eden siyah-beyazlılarda operasyonu futbol takımı genel koordinatörü Samet Aybaba yönetiyor. Listesinde birçok isim bulunan Kara-Kartal, Süper Lig'in golcüsü için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Transferdeki son durum hakkında bilgilendirmede bulunan deneyimli hoca, "Hoffenheim'ın Draguş için teklifi var. Beşiktaş'ın da onunla ilgilendiğini biliyorum." dedi.
Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Dragus'un Standart Liege'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Dragus, Süper Lig'de 25 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist kaydetti.
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