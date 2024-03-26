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Beşiktaş'a Avusturyalı kule! Scout ekibi milli maçta izleyecek

Yeni sezonda güçlü şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için scout ekibiyle birlikte hummalı bir çalışma yürütüyor. 20 yaşındaki Avusturyalı genç stoper, milli maçta da çıplak gözle takip edilecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'a Avusturyalı kule! Scout ekibi milli maçta izleyecek

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bir yandan Fernando Santos'un raporu doğrultusunda verilen isimleri mercek altına alırken, bir yandan da futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ile Genel Koordinatör Samet Aybaba sürekli oyuncu izlemeye devam ediyor.

Beşiktaş'a Avusturyalı kule! Scout ekibi milli maçta izleyecek

Kısa süre önce genel koordinatör Samet Aybaba'nın ekibine dahil olan Ulvi Güveniroğlu, geçtiğimiz günlerde Bratislava'ya gitti ve Slovakya ile Avusturya arasında oynanan milli maçı izledi. Beşiktaş'ın bu maçta izlediği isim, konuk takımın 20 yaşındaki dev stoperi Leopold Querfeld.

Beşiktaş'a Avusturyalı kule! Scout ekibi milli maçta izleyecek

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2003 doğumlu stoper, ilk 11'de başladığı ve 45 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Güveniroğlu'ndan geçer not aldı.

Beşiktaş'a Avusturyalı kule! Scout ekibi milli maçta izleyecek

Beşiktaş'ın iki önemli ismi Uçar ve Aybaba'nın 1.90'lık stoperi bir de Türk Milli Takımı karşısında izlemsi bekleniyor. Bu sezon Rapid Wien'de direkt oyuncu olan Querfeld, 22 maçta 3 gol attı.

Beşiktaş'a Avusturyalı kule! Scout ekibi milli maçta izleyecek

Özellikle serbest vuruşlar ve kornerlerde attığı kafa golleriyle dikkat çeken, Alman takımlarının da izlediği Querfeld için herhangi bir transfer hamlesinin yapılıp yapılmayacağına Aybaba ile Uçar'ın raporları ve Santos'un onayıyla karar verilecek.

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