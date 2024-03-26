Beşiktaş'a Avusturyalı kule! Scout ekibi milli maçta izleyecek
Yeni sezonda güçlü şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için scout ekibiyle birlikte hummalı bir çalışma yürütüyor. 20 yaşındaki Avusturyalı genç stoper, milli maçta da çıplak gözle takip edilecek. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın iki önemli ismi Uçar ve Aybaba'nın 1.90'lık stoperi bir de Türk Milli Takımı karşısında izlemsi bekleniyor. Bu sezon Rapid Wien'de direkt oyuncu olan Querfeld, 22 maçta 3 gol attı.
Özellikle serbest vuruşlar ve kornerlerde attığı kafa golleriyle dikkat çeken, Alman takımlarının da izlediği Querfeld için herhangi bir transfer hamlesinin yapılıp yapılmayacağına Aybaba ile Uçar'ın raporları ve Santos'un onayıyla karar verilecek.
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