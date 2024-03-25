Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Kartal'a Rebic piyangosu! O kulüp talip oldu

TRANSFER HABERİ: Kartal'a Rebic piyangosu! O kulüp talip oldu

Beşiktaş, sezon başında transfer olan ancak bekleneni veremeyen Ante Rebic ile yolları ayırma planları yaparken siyah-beyazlıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Hırvat futbolcuya talip çıktığı ve sezon sonunda Kartal'ın kapısını çalacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Kartal'a Rebic piyangosu! O kulüp talip oldu

Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan 2 yıllığına kadroya kattığı ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Ante Rebic'e talip çıktı. Takvim'in haberine göre, Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'in oyuncuyu transfer etmek istediği belirlendi. Beşiktaş'ın da yeni sezon da devam etmeyeceği isimlerden olan Hırvat yıldızın olası transferinde zorluk çıkarması beklenmiyor. Hırvat ekibinin Rebic'in durumunu takip ettiği ve sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

KENDİNİ KANITLAYAMADI

Bu sezon Beşiktaş forması altında 23 maçta 691 dakika şans bulan 30 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performanslar sergiledi. Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Rebic Şenol, Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve son olarak da Santos gibi hocalara kendini kanıtlayamamış ve bazı maçlarda da kadro dışı kalmıştı.

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