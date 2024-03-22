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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Robert Skov hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı. Bu anlamda siyah-beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi. Kartal'ın, Danimarkalı kanat oyuncusu Robert Skov ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Robert Skov hamlesi!

Yeni sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaşlı kurmayların gündeminde Takvim'de yer alan habere göre Danimarkalı kanat oyuncusu Robert Skov var. Sağ ve sol kanatta oynayabilen Skov'un Hoffenheim ile olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Bonservis ödemek zorunda olmayan Beşiktaş'ın oyuncunun menajeri ile iletişime geçtiği ifade ediliyor.

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Robert Skov'un güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro civarında. Danimarkalı futbolcunun 2020 yılındaki piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyordu. Bir kanat oyuncusuna göre teknik kapasitesi yüksek olan Skov 14 kez giydiği Danimarka Milli Takım forması ile 7 gol attı. Bu sezon Bundesliga'da ise 22 maçta Hoffenheim forması giydi. 3 gol atıp 3 de asist yaptı. 5 sezondur Hoffenheim'da forma giyen Skov ile eski takımı Kopenhag ile birlikte bazı Alman kulüplerinin ilgilendiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

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