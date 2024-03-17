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Kartal uçmayı unuttu

Güney ekibine de yenilen Beşiktaş, üçüncülük şansını zora soktu. Antalyaspor, Bünyamin ve Buksa’nın (pen) golleriyle sonuca gitti. Kartal’ın tek golü Muçi’den geldi. Rasciha 90+10’daki penaltıda ‘çift temas’ yapınca gol geçersiz sayıldı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 06:50
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Kartal uçmayı unuttu

Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor. Son iki lig maçında önce G.Saray, ardından G.Antep'e mağlup olan siyah- beyazlılar, dün akşam da Sergen Yalçın liderliğindeki Antalyaspor'a yenilerek üç maçta 'sıfır' çekti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 2-1 kazanırken goller 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 46. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Siyah-beyazlılar özellikle ikinci yarıda büyük bir baskı kurmasına rağmen sonuca gidemedi.

İNANILMAZ GOLLER KAÇTI

78'inci dakikada inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Muçi kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu gecenin başarılı ismi Helton Leite kurtardı. Dönen top Aboubakar'ın önünde kaldı, Kamerunlu oyuncunun vuruşunu bu kez savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı. Top bu kez Muleka'nın önüne geldi. Onun vuruşunu da yine kaleci Leite kurtardı ve üç net pozisyon gol olmadan sonuçlandı. Son dakikada Rashica'nın 'hatalı' penaltısında gol geçersiz sayıldı VE Antalyaspor sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

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