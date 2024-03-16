Beşiktaş 1-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Beşiktaş Antalyaspor maç özeti izle | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çaldı.
Sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlıların ligdeki kötü gidişatı devam etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 46. dakikada Ernest Muçi'den geldi.
Kara-Kartal'da Milot Rasciha 90+11. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Beşiktaş 46 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 41'e yükseltti.
Beşiktaş önümüzdeki hafta deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Antalyaspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.