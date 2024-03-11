BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Joe Worrall geri dönmek istiyor
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Joe Worrall için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte transfere dair son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 09:26
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Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana 1 Süper Lig maçında görev alabilen İngiliz oyuncu bu durumdan oldukça mutsuz.
"Nottinghampost. com"un haberinde; "Worrall'ın sözleşmesinde Beşiktaş'ın bonservisini almasına yönelik bir madde var ancak yıldız oyuncu yazın Nottingham'a geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değer 12 milyon Euro. Siyah-beyazlıların da oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanmama seçeneği ağır basıyor.
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