BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Al-Musrati'den flaş karar! Harekete geçti
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati, özellikle Galatasaray derbisindeki performansıyla taraftarlarını üzmüştü. Yıldız futbolcu, flaş bir karar aldı ve harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Al-Musrati, özel çalışmalarla açığını kapatarak sezonun kalan bölümünde Beşiktaş adına daha etkili bir performans sergilemeyi, gelecek sezona da daha hazır ve fit bir şekilde girmeyi hedefliyor.
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