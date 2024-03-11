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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Al-Musrati'den flaş karar! Harekete geçti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati, özellikle Galatasaray derbisindeki performansıyla taraftarlarını üzmüştü. Yıldız futbolcu, flaş bir karar aldı ve harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 09:44
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Al-Musrati'den flaş karar! Harekete geçti

11 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, Galatasaray maçında performans açısından beklentilerin çok uzağında kalırken kendi kalesine attığı golle de takımının sahadan yenilgiyle ayrılmasına sebebiyet vermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Al-Musrati'den flaş karar! Harekete geçti

Siyah-beyazlılara gelmeden önce iki sakatlık yaşayan ve son olarak 2.5 aylık tedavi sürecinin ardından 19 Ocak tarihinde sahalara dönen Libyalı futbolcunun, fizik-kondisyon olarak takımın uzağında kaldığı derbide açık şekilde görüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Al-Musrati'den flaş karar! Harekete geçti

Sabah'ta yer alan habere göre 27 yaşındaki orta saha da bu eksiğini gidermek için kişisel antrenör tutup, ekstra antrenmanlara başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Al-Musrati'den flaş karar! Harekete geçti

Al-Musrati, özel çalışmalarla açığını kapatarak sezonun kalan bölümünde Beşiktaş adına daha etkili bir performans sergilemeyi, gelecek sezona da daha hazır ve fit bir şekilde girmeyi hedefliyor.

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