BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Al-Musrati'den flaş karar! Harekete geçti

11 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, Galatasaray maçında performans açısından beklentilerin çok uzağında kalırken kendi kalesine attığı golle de takımının sahadan yenilgiyle ayrılmasına sebebiyet vermişti.

Siyah-beyazlılara gelmeden önce iki sakatlık yaşayan ve son olarak 2.5 aylık tedavi sürecinin ardından 19 Ocak tarihinde sahalara dönen Libyalı futbolcunun, fizik-kondisyon olarak takımın uzağında kaldığı derbide açık şekilde görüldü.