Haberler Beşiktaş Tüpraş Park'ta karnaval

Tüpraş Park'ta karnaval

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Tüpraş Park'ta karnaval

Saatler öncesinde Beşiktaş Çarşı'da buluşan siyah-beyazlılar, tezahüratlar eşliğinde eğlendi, ardından da stada marşlar söyleyerek gitti. Türpaş Park da bayram yerine döndü, 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde muhteşem bir koreografi yaptı. Bir tribünde Beşiktaş'ın kurucularından Hüseyin Bereket ve arkadaşlarının olduğu fotoğraflarla kulüp tarihinde kullanılan logolar yer aldı. Diğer tribünde ise Mühendis Oktay Akdemir ile birlikte 'Optik Başkan' lakaplı Mehmet Işıklar'a yer verildi.

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