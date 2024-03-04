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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yıldızına ilk teklif Alman devinden! Sezon sonunda...

Avrupa devlerinin scoutları, Beşiktaş ile Galatasaray derbisinde siyah-beyazlıların genç golcüsü Semih Kılıçsoy'u izlemek için Tüpraş Stadyumu'ndaydı. Birçok takımın izlediği Semih için ilk adım Almanlardan geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yıldızına ilk teklif Alman devinden! Sezon sonunda...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Dev derbiyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve ligdeki liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yıldızına ilk teklif Alman devinden! Sezon sonunda...

Siyah-beyazlıların genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy için derbiye scout akını oldu. 18 yaşındaki futbolcuyu, İngiltere'den Arsenal ve Manchester City, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig ve İtalya'dan ise Juventus ile birlikte son olarak Napoli scoutları takip etti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yıldızına ilk teklif Alman devinden! Sezon sonunda...

Genç futbolcuyla ile ilgili derbide elde edilen raporları kulüplerine sunacak olan scoutlar sezon sonuna kadar gözlemlemeye devam edecek. Sabah'ın haberine göre, Kara Kartal'ın genç forveti için yazın kulübün kapısını çalmaya ilk hazırlanan takım Borussia Dortmund.

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