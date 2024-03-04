TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yıldızına ilk teklif Alman devinden! Sezon sonunda...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Dev derbiyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve ligdeki liderliğini sürdürdü.
Siyah-beyazlıların genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy için derbiye scout akını oldu. 18 yaşındaki futbolcuyu, İngiltere'den Arsenal ve Manchester City, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig ve İtalya'dan ise Juventus ile birlikte son olarak Napoli scoutları takip etti.
Genç futbolcuyla ile ilgili derbide elde edilen raporları kulüplerine sunacak olan scoutlar sezon sonuna kadar gözlemlemeye devam edecek. Sabah'ın haberine göre, Kara Kartal'ın genç forveti için yazın kulübün kapısını çalmaya ilk hazırlanan takım Borussia Dortmund.