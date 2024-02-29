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Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 18:18
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Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan idmana, dün akşam Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular katılmadı. Bu futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon hareketlerinin ardından top kapma ve pasa dayalı minyatür kale maç yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın saat 16:00'da yapacağı antrenman ile devam edecek.

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