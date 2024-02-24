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İstanbulspor - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:30
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İstanbulspor - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı 25 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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