Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan kararı! Santos yönetimle görüştü
Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Sezon sonu kontratı bitecek olan Salih Uçan'ın geleceği merak edilirken Fernando Santos oyuncu için yönetime raporunu sundu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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SALİH UÇAN İLE DEVAM KARARI
Bu kısa sürenin 17 Mart'ta başlayacak milli ara olması bekleniyor. Yönetimin Salih'in sözleşmesine ciddi bir zam yaparak uzatmaya çalışması bekleniyor.
Salih Uçan bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maçta görev alırken 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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