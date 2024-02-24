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Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan kararı! Santos yönetimle görüştü

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Sezon sonu kontratı bitecek olan Salih Uçan'ın geleceği merak edilirken Fernando Santos oyuncu için yönetime raporunu sundu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:35
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Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan kararı! Santos yönetimle görüştü

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar derbi öncesi galip gelerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan kararı! Santos yönetimle görüştü

Bu sezon beklentilerin altında kalan siyah beyazlılar, gelecek sezon için kolları sıvadı. Sözleşmesi sona erecek isimlere yönelen yönetim önceliğini iç transfere verecek.

Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan kararı! Santos yönetimle görüştü

SALİH UÇAN İLE DEVAM KARARI
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda kontratı bitecek Salih Uçan ile Santos'un "Yetenekli bir oyuncu, takım için de çok önemli bir isim" şeklinde görüş bildirmesinin ardından en kısa sürede masaya oturma kararı aldı.

Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan kararı! Santos yönetimle görüştü

Bu kısa sürenin 17 Mart'ta başlayacak milli ara olması bekleniyor. Yönetimin Salih'in sözleşmesine ciddi bir zam yaparak uzatmaya çalışması bekleniyor.

Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan kararı! Santos yönetimle görüştü

Salih Uçan bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maçta görev alırken 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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