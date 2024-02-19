Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!

Beşiktaş'ta genç futbolcu Emirhan Delibaş ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi.
İşte o açıklama...
"Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. Beşiktaş JK"
Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan Delibaş, 2022 yılında Göztepe'ye kiralandı. İzmir ekibinde 1 sene forma giyen Emirhan, 2023'te Beşiktaş'a döndü.
Bu sezon UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano maçında 9 dakika süre aldı. Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında ise 14 dakika sahada kaldı.
Kulübümüzden Bilgilendirme
Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK pic.twitter.com/LQ8IfloMXr
— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 19, 2024