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Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta genç oyuncu Emirhan Delibaş ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp resmi sitesinden, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 16:43
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Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!

Beşiktaş'ta genç futbolcu Emirhan Delibaş ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

İşte o açıklama...

"Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. Beşiktaş JK"

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan Delibaş, 2022 yılında Göztepe'ye kiralandı. İzmir ekibinde 1 sene forma giyen Emirhan, 2023'te Beşiktaş'a döndü.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano maçında 9 dakika süre aldı. Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında ise 14 dakika sahada kaldı.

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