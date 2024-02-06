Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı! Avrupa'da zirvede...
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Genç yıldızın performansı Avrupa'da da gündem oldu. İşte haberin son gelişmeleri... BJK SPOR HABERLERİ
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Genç Semih, 11 maçta 7 gol atarken 1 de asiste imza attı. Trabzonspor filelerine 2 gol bırakan Semih, maçtan sonra yaptığı açıklamada en büyük hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu sözlerine eklemişti.
Futboldan Sorumlu Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy ile ilgili olarak, "Semih umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız" açıklaması yapmıştı.
103 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR
Beşiktaş alt yapısından yetişen Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Süper Lig'de 7, Konferans Ligi elemelerinde ise 1 gol atan Semih Kılıçsoy görev aldığı maçlarda 103 dakikada bir fileleri havalandırdı. Semih'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
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