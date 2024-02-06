Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı! Avrupa'da zirvede...

Ligdeki son 7 maçında 7. golünü kaydeden Semih, SiyahBeyazlılar'ın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Genç futbolcu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 2'şer kez ağları havalandırdı. Semih Kılıçsoy, bu sezon Avrupa'nın en büyük 15 liginde kendi yaş kategorisinde en çok gol atan oyuncu konumunda.