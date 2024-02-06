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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı! Avrupa'da zirvede...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Genç yıldızın performansı Avrupa'da da gündem oldu. İşte haberin son gelişmeleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı! Avrupa'da zirvede...

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy attığı gollerle dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı! Avrupa'da zirvede...

Takvim'in haberine göre, siyah beyazlılarda forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren genç yıldız, taraftarların da sevgilisi oldu.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı! Avrupa'da zirvede...

Ligdeki son 7 maçında 7. golünü kaydeden Semih, SiyahBeyazlılar'ın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Genç futbolcu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 2'şer kez ağları havalandırdı. Semih Kılıçsoy, bu sezon Avrupa'nın en büyük 15 liginde kendi yaş kategorisinde en çok gol atan oyuncu konumunda.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı! Avrupa'da zirvede...

Genç Semih, 11 maçta 7 gol atarken 1 de asiste imza attı. Trabzonspor filelerine 2 gol bırakan Semih, maçtan sonra yaptığı açıklamada en büyük hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu sözlerine eklemişti.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı! Avrupa'da zirvede...

Futboldan Sorumlu Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy ile ilgili olarak, "Semih umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız" açıklaması yapmıştı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı! Avrupa'da zirvede...

103 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR


Beşiktaş alt yapısından yetişen Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Süper Lig'de 7, Konferans Ligi elemelerinde ise 1 gol atan Semih Kılıçsoy görev aldığı maçlarda 103 dakikada bir fileleri havalandırdı. Semih'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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