Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aranan stoperi Samet Aybaba buldu! Santos'tan olumlu rapor

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aranan stoperi Samet Aybaba buldu! Santos'tan olumlu rapor

TRANSFER HABERİ: Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Stopere takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda aranan ismi Genel Koordinatör Samet Aybaba buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aranan stoperi Samet Aybaba buldu! Santos'tan olumlu rapor

Kadro yetersizliği belirgin bir şekilde göze çarpan siyah-beyazlılarda yönetim, kaliteyi arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aranan stoperi Samet Aybaba buldu! Santos'tan olumlu rapor

Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal'da, Sebastian Coates ismi ilk sıraya yazıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aranan stoperi Samet Aybaba buldu! Santos'tan olumlu rapor

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın araştırmaların sonrasında stoper için yeni hedef olarak Sporting Lizbon'dan 33 yaşındaki Sebastian Coates belirlendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aranan stoperi Samet Aybaba buldu! Santos'tan olumlu rapor

1.96 boyundaki Uruguaylı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması avantaj olarak görünüyor. Teknik direktör Fernando Santos da transfere olumlu rapor verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aranan stoperi Samet Aybaba buldu! Santos'tan olumlu rapor

Coates, 492 resmi maçta 46 gol attı, 23 de asist yaptı ve 69 gole direkt katkı sağladı.

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