BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aranan stoperi Samet Aybaba buldu! Santos'tan olumlu rapor
TRANSFER HABERİ: Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Stopere takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda aranan ismi Genel Koordinatör Samet Aybaba buldu. İşte detaylar...
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1.96 boyundaki Uruguaylı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması avantaj olarak görünüyor. Teknik direktör Fernando Santos da transfere olumlu rapor verdi.
Coates, 492 resmi maçta 46 gol attı, 23 de asist yaptı ve 69 gole direkt katkı sağladı.
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