Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Isınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Beşiktaşımız, Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 🦅 #BJKvTS pic.twitter.com/dThWMrJAZZ— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 1, 2024