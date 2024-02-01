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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 14:06
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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