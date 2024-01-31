Haberler Beşiktaş Sürpriz aday Warrol

Sürpriz aday Warrol

Siyah-beyazlılar, stoper mevkii için listesine her geçen gün yeni bir aday daha ekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sürpriz aday Warrol

Siyah-beyazlılar, stoper mevkii için listesine her geçen gün yeni bir aday daha ekliyor. İngiliz basınından Teamtalk'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti. Siyah beyazlıların 27 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Worrall bu sezon Nottingham Forest'ta 9 maça çıktı. 1.90 boyundaki stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. İngiliz futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da bitecek. Başarılı oyuncu kariyerinde Glasgow Rangers ve FC Dag & Red gibi takımlarda da forma giydi.

DİĞER
Kuruluş Osman'da Cerkutay’ın ihaneti ortaya çıkıyor!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Şehitlerin üzerine villa dikmişler
Gittiği gibi Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Cimbom'da geri sayıma geçildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Malang Sarr için pusuda! Transfer...
Beşiktaş'ta Paulista gelişmesi! Transferinde...
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:47
Düsseldorf yarı finalde! Düsseldorf yarı finalde! 01:41
Düsseldorf yarı finalde! Düsseldorf yarı finalde! 01:40
Gabriel Paulista A.Madrid'de Gabriel Paulista A.Madrid'de 01:21
Kartal'da rota Worral Kartal'da rota Worral 01:19
Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! 01:16
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | 🔴A SPOR CANLI YAYIN | 01:16
Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! 01:15
G.Saray'a süper sağ bek! G.Saray'a süper sağ bek! 00:49
Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! 00:29
Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! 00:28
G.Saray milli yıldızın peşinde! G.Saray milli yıldızın peşinde! 00:26