Sürpriz aday Warrol

Siyah-beyazlılar, stoper mevkii için listesine her geçen gün yeni bir aday daha ekliyor. İngiliz basınından Teamtalk'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti. Siyah beyazlıların 27 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Worrall bu sezon Nottingham Forest'ta 9 maça çıktı. 1.90 boyundaki stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. İngiliz futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da bitecek. Başarılı oyuncu kariyerinde Glasgow Rangers ve FC Dag & Red gibi takımlarda da forma giydi.