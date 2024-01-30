Hollanda’dan 19’luk kanat

Siyah-beyazlılar Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'i gündemine almıştı. Hollanda basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki sol kanat için girişimler resmen başladı. Beşiktaş'ın, Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Başar için ilgi mektubu gönderdiği bildirildi. De Graafschap 19 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermek için sezonu Hollanda'da tamamlamasını şart koşuyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar olumlu yönde ilerliyor.

De Graafschap altyapısında yetişen Önal, A Milli formayı da 9 kez terletti.

Başar, bu sezon De Graafschap formasını 24 maçta giydi; 7 gol attı, 4 de asist yaptı.