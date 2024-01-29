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Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Sivasspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:18
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Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – OLMUYOR

Sivasspor karşısında birkaç farklılıkla sahaya çıktı Beşiktaş. Kalede sarı kart cezalısı olan Mert yerine Ersin görev aldı. Umut Meraş maç kadrosunda yoktu onun yerine sol bekte Bakhtiyor oynadı. Stoperde ise Afrika Kupası'ndan dönen Colley'in yanında Necip vardı. Ayrıca 8 maçta 45 dakika ve üzerinde oynaması halinde sözleşmesi uzayacak olan Ghezzal ilk 11 başladı. Sivasspor 6. dakika 1-0 öne geçti 18. dakikada Salih'in ceza sahası içerisinde düşürülmesine penaltı olarak değerlendiren Ali Şansalan, VAR sonrası penaltıyı iptal etti. Kural olarak bu yanlış. Prosedür olarak bu pozisyonda VAR çağıramaz. Temas varsa bariz bir şekilde kendisini atmıyorsa VAR çağırmamalı. Çağırdı ve Salih kendini attı diye penaltıyı iptal ediyorsa Salih'e hakemi aldatmaktan kart göstermesi lazım.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sivas hem savunmada hem de hücumda çok çabuk çoğalıyor. İlk yarıda 5 isabetli şutu olan Sivas karşısında Beşiktaş tek isabetli şut atamadı. Burada Cenk'in de son derece formsuz olmasını etkisi büyük. Bu formsuzluk takımı da oyundan düşürüyor. Tabii ki defanstan ve orta sahadan giden isabetsiz paslarda buna etken. Derli toplu atak bir tane atak yoktu ilk yarıda sadece bireysel performanslar ile iş yapmaya çalıştılar. İkinci yarıya daha derli toplu gibi görünüp pozisyonlarda buldu Beşiktaş. Ama Kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi. Benim için bu maçın en müspet kazanımı 16 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun az da olsa görev alması. Kendisi göreceksiniz çok büyük bir yetenek. Oynadıkça süre aldıkça çok daha iyi olacak. Semih'te umarım bir an evvel iyileşir ve takımdaki yerini alır. Hakemlere de tepki gösterilmeli.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – BABA OĞUL KARTAL AVLIYOR

Biliyorsunuz ki futbolun tek patronu Samet Aybaba... Futboldan sorumlu yönetici de Kral Feyyaz... Hep söylendiği ve de özlendiği gibi futboldan gelen, iki büyük ustanın gönderdikleri oyuncu Roiser, aldıkları Swenson! Fıkra bu kadar... Öbür taraftan Başkan Hasan Arat, "Ben futbolla hiç ilgilenmeyeceğim" demişti, helal olsun! Sözünün eriymiş... Hiç ilgilenmiyor!.. Futbol dediğimiz oyunun bir yarısında en az, 45 adet 60 saniye var! On bir kişiden oluşan bir takım bu süre içinde, onlarca ikili mücadele kazanabilir, birkaç şut atabilir, atak geliştirebilir, en azından kilometrelerce koşabilir v.s.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş bunların hiç birini yapmadı ilk yarıda. Koca devredeki tek hareket Salih'e yapılan penaltıydı, onu da VAR protokolünü çiğneyen Serkan Tokat bozdu! Hakem, darbe görmüş ve penaltıyı vermiş. Eğer temas yok ise VAR'a çağırabilirsin, temasın azlığı, çokluğu seni ilgilendirmez. Ben demiyorum VAR protokolü diyor. Yıllar önce, babası Metin Tokat, Vansporlu Aykut smaç yaptığı halde Beşiktaş lehine penaltı vermemişti... Şimdi oğlu verileni iptal ettiriyor. Pes!

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ailece "Aslansınız" anladık da, Kartal'la alıp veremediğiniz nedir be arkadaş! İlk yarıda berbat bir Beşiktaş vardı özetle. İkinci yarı, aynı rakip, aynı hakem, aynı saha ve aynı kadrolarla oynandı, yani hiçbir değişiklik yoktu ama oyun değişti! Bunu ben çözemem (!) o nedenle İlber Ortaylı- Celal Şengör ikilisine bırakıyorum, belki onların bu konuda da bir fikirleri vardır.

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