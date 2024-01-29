Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – OLMUYOR
Sivasspor karşısında birkaç farklılıkla sahaya çıktı Beşiktaş. Kalede sarı kart cezalısı olan Mert yerine Ersin görev aldı. Umut Meraş maç kadrosunda yoktu onun yerine sol bekte Bakhtiyor oynadı. Stoperde ise Afrika Kupası'ndan dönen Colley'in yanında Necip vardı. Ayrıca 8 maçta 45 dakika ve üzerinde oynaması halinde sözleşmesi uzayacak olan Ghezzal ilk 11 başladı. Sivasspor 6. dakika 1-0 öne geçti 18. dakikada Salih'in ceza sahası içerisinde düşürülmesine penaltı olarak değerlendiren Ali Şansalan, VAR sonrası penaltıyı iptal etti. Kural olarak bu yanlış. Prosedür olarak bu pozisyonda VAR çağıramaz. Temas varsa bariz bir şekilde kendisini atmıyorsa VAR çağırmamalı. Çağırdı ve Salih kendini attı diye penaltıyı iptal ediyorsa Salih'e hakemi aldatmaktan kart göstermesi lazım.