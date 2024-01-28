Fernando Santos: Hakkımız yendi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos maçın ardından konuştu.

İŞTE SANTOS'UN AÇIKLAMALARI:

Rakamlarda üstündük ama maça çok kötü başladık, gerçekten çok kötü başladık. 10-15 dakika gerçekten çok kötüydük. Sonrasında maça bir şekilde bağlandık. Rakibe de golü biz verdik. İkinci yarı gerçekten istediklerimizi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Oyuncularım şunu anlamalı, ilk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmalıyız. Böyle kötü başlayamayız. İkinci yarı daha iyiydik. Tabiri caizse endi kalemize attığımız golü çıkarmaya çalıştık. Rakibe top oynatmadık. Geçen hafta Rashica'nın pozisyonu penaltıydı, hakem vermedi. Rakip Salih'e çarpıyor, net penaltı var. VAR'dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. 2 hafta üst üste hakkımız yendi. Bu doğru değil.

Sivas'ın hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar. Maçı kazandılar. Sivasspor, bizim hatalarımızı değerlendirdi ve kazandı. Biz iyi olmak, kendimize odaklanmak zorundayız. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Daha iyi olmak, gol yememek ve pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Beraber uğraşacağız. Yapmak zorundayız.