Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Beşiktaş FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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