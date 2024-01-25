İspanyol Boğa Romeu

Beşiktaş'ta orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Rennes forması giyen Nemanja Matic ile büyük oranda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Sırp orta saha konusunda olumsuzluk yaşanma ihtimaline karşılık listedeki alternatif isimlerle de temaslarına devam ediyor. Beşiktaş, bu doğrultuda Barcelona'dan Oriol Romeu için Katalan ekibine 2 milyon euro'luk teklifte bulundu. Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'in Kral Kupası maçları dışında süre vermediği 32 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta Romeu ile görüşmeler devam ediyor. Bu sezon Barcelona'da 21 maçta süre bulan deneyimli oyuncu, 1 asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 442 resmi maça çıkan İspanyol yıldızı Romeu, bu periyotta 12 gol atarken, 7 de asist yaptı ve 19 gole direkt olarak katkı sağladı. 32 yaşındaki orta saha kariyeri boyunca sadece 1 kez (çift sarıdan) kırmızı kart gördü.