Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği o yıldızı kadrosuna katabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

Yönetim, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hareket ederken; menajerler de siyah-beyazlılara futbolcu önermeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

Orta sahasını yeniden yapılandırmak isteyen Beşiktaş'a Jorginho teklifi geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

Arsenal'de süre bulmakta zorlanan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho menajerler tarafından önerildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş, Santos'tan aldığı rapor üzerine Jorginho'yla ilgili pozitif görüş bildirdi ve ilk temas gerçekleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

Ayrıca yıldız oyuncu ile Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği gündeme geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

REKOR RAKAMLA CHELSEA'YE GİTTİ

Siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşmesi sezon sonu biteceği için İngiliz ekibine sadece kiralama bedeli teklif ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

Hellas Verona altyapısından yetişen 32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, Napoli formasıyla 2014-18 arası gösterdiği performansla adını tüm dünyaya duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

2018'de 57 milyon euro karşılığı Chelsea'ye transfer olan Jorginho, Ocak 2023'te 11.3 milyon euro karşılığı Arsenal'e imza attı.

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