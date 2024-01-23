TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki yıldız Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yönetim, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hareket ederken; menajerler de siyah-beyazlılara futbolcu önermeye devam ediyor. Orta sahasını yeniden yapılandırmak isteyen Beşiktaş'a Jorginho teklifi geldi. Arsenal'de süre bulmakta zorlanan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho menajerler tarafından önerildi. Beşiktaş, Santos'tan aldığı rapor üzerine Jorginho'yla ilgili pozitif görüş bildirdi ve ilk temas gerçekleşti. Ayrıca yıldız oyuncu ile Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği gündeme geliyor. REKOR RAKAMLA CHELSEA'YE GİTTİ Siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşmesi sezon sonu biteceği için İngiliz ekibine sadece kiralama bedeli teklif ettiği belirtildi. Hellas Verona altyapısından yetişen 32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, Napoli formasıyla 2014-18 arası gösterdiği performansla adını tüm dünyaya duyurdu. 2018'de 57 milyon euro karşılığı Chelsea'ye transfer olan Jorginho, Ocak 2023'te 11.3 milyon euro karşılığı Arsenal'e imza attı. Jorginho, bu sezon 12'si lig olmak üzere toplam 20 maçta 930 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.