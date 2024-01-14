Beşiktaş'a Amir Hadziahmetovic’ten kötü haber!

Beşiktaş - Vavacars Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Amir Hadziahmetovic'ten kötü haber geldi.

Boşnak oyuncu 15. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır.

Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır.