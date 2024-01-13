TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic harekatı! İşte yapılan teklif

Sırp haber sitesi Mozzart Sport'ta yayımlanan habere göre Beşiktaş, Aleksandar Dragovic için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunmacı için Kızılyıldız'a 700 bin euro, Dragovic'e ise senelik 1.2 milyon euro önerdiği; Dragovic'in teklifi 1.5 milyon euro seviyelerine çekmek istediği öğrenildi...