Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic harekatı! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic harekatı! İşte yapılan teklif

Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte transferde harekete geçen Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlıların Avusturya Milli Takımı'nın stoperi Aleksandar Dragovic için teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte transferin detayları... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic harekatı! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic harekatı! İşte yapılan teklif

Kadrosunu Jonas Svensson'u alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, savunma hattına takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic harekatı! İşte yapılan teklif

Yönetim rotasını belirledi ve Kızılyıldız'da forma giyen Avusturyalı stoper Aleksandar Dragovic için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic harekatı! İşte yapılan teklif

Sırp haber sitesi Mozzart Sport'ta yayımlanan habere göre Beşiktaş, Aleksandar Dragovic için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic harekatı! İşte yapılan teklif

Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunmacı için Kızılyıldız'a 700 bin euro, Dragovic'e ise senelik 1.2 milyon euro önerdiği; Dragovic'in teklifi 1.5 milyon euro seviyelerine çekmek istediği öğrenildi...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic harekatı! İşte yapılan teklif

Kariyerinde Austria Wien, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen, Leicester City ve son olarak Kızılyıldız'ın formalarını giyen 32 yaşında ve 1.86 boyundaki Sırp asıllı Avusturyalı stoper, kulüp düzeyinde bugüne dek 577 resmi maça çıkarken 20 gol atıp 13 de asist üretti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Santos siftah peşinde! İşte F. Karagümrük maçı 11'i
Aboubakar'dan kötü haber!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar'dan kötü haber! Aboubakar'dan kötü haber! 01:42
Aboubakar'dan kötü haber! Aboubakar'dan kötü haber! 01:38
Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret 00:40
Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret 00:39
Bayern Münih evinde rahat kazandı! Bayern Münih evinde rahat kazandı! 00:38
Bayern Münih evinde rahat kazandı! Bayern Münih evinde rahat kazandı! 00:36
Daha Eski
TFF'den saygı duruşu kararı! TFF'den saygı duruşu kararı! 23:35
TFF'den saygı duruşu kararı! TFF'den saygı duruşu kararı! 23:35
G.Saray'da flaş Rıdvan gelişmesi! Transferi... G.Saray'da flaş Rıdvan gelişmesi! Transferi... 22:39
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! 22:39
Bonucci'den transfer itirafı! Bonucci'den transfer itirafı! 22:39
Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi... Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi... 22:39