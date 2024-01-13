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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirilmesiyle birlikte yeni kadro planlaması için çalışmalar hızlandı. Transfer için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bir yandan da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan isimlerle ilgili karar aşamasında. Bu isimlerden birisi de kadro dışı bırakılan Valentin Rosier. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:39
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adamın tribünden takip ettiği maçta Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Son dönemde olumlu gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Siyah-beyazlı takım, son olarak Adana Demirspor forması giyen Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Kadro dışı bırakılan ve birçok takımla ismi anılan Valentin Rosier'in kaderi netleşiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Beşiktaş yönetimi, birkaç gün içerisinde Fransız sağ bek bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncuya geleceğiyle ilgili planları soracak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Kartal'da teknik patron Santos'un ikna olması ve Rosier'in de kalmaya sıcak bakması halinde takıma dönebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...

Deneyimli futbolcu, bu sezon siyah-beyazlılar ile 21 maçta görev yaptı ve takımına 2 asistlik katkı verdi.

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