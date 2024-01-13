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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'in geleceği masada! Beşiktaş yönetimi...
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirilmesiyle birlikte yeni kadro planlaması için çalışmalar hızlandı. Transfer için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bir yandan da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan isimlerle ilgili karar aşamasında. Bu isimlerden birisi de kadro dışı bırakılan Valentin Rosier. İşte detaylar...