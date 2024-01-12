BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Aboubakar Kamerun Milli Takım antrenmanında sakatlandı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması için teklif beklenen Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi.

Cameroon Foot'un haberine göre; Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar'ın durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun yarın detaylı sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

Vincent Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırabileceği vurgulandı.

GREMIO İLGİLENİYORDU

Öte yandan Brezilya ekiplerinden Gremio'da başkan Alberto Guerra yaptığı açıklamada Aboubakar ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Beşiktaş'ın 9 Aralık'ta oynadığı Fenerbahçe derbisinden bu yana kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulamayan 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asist kaydetmişti.