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Beşiktaş Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:19
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Beşiktaş Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı

Portekizli teknik direktör Fernando Santos'u takımın başına getiren Beşiktaş, ilk transferini de resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la yollarını ayıran Jonas Svensson'u renklerine bağladığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

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