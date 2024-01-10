Beşiktaş Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı

Portekizli teknik direktör Fernando Santos'u takımın başına getiren Beşiktaş, ilk transferini de resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la yollarını ayıran Jonas Svensson'u renklerine bağladığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
Beşiktaş'a Hoş Geldin Jonas Svensson 🦅 Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.… pic.twitter.com/1osG4Japdj— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 10, 2024