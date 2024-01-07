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Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte yapılacak teklif

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörünü henüz bulamadı. Genesio ve van Bronckhorst ile görüşen ama sonuç alamayan siyah-beyazlılar, rotasını tanıdık bir isim olan tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu'ya çevirdi. Samet Aybabai, Rumen çalıştırıcı ile görüşmek için Romanya'ya giderken, Lucescu'ya yapılacak teklif de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusu bir türlü sonuçlanamıyor.

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Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Rıza Çalımbay'ın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilecek yeni isim için büyük bir çaba sarf eden yönetim, halen hiçbir teknik adam ile anlaşamadı.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Önce Bruno Genesio, ardından van Bronckhorst ile görüşmelerde sona kadar gelen siyah-beyazlılar, son dakika pürüzleri nedeniyle iki hocayla da anlaşamadı.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Bronckhorst ismi halen listede yer alsa da yönetim, son Kasımpaşa yenilgisi sonrası rotasını Mircea Lucescu'ya çevirme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın siyah-beyazlı takımı 100. yılda şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu ile telefonda görüştüğü, bu görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Romanya'ya giden Aybaba, 78 yaşındaki deneyimli teknik adamla yüz yüze görüşecek. Aybaba, son görüşmede anlaşma sağlanması halinde Rumen teknik adamla birlikte Türkiye'ye dönecek.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Beşiktaş'ta son dakika kararının ardından yönetim, Çaykur Rizespor maçına Mircea Lucescu ile çıkmayı planladığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

6 AY+1 YILLIK ANLAŞMA
Beşiktaş yönetimi, takımı tecrübesiyle Mircea Lucescu'nun toparlayabileceği görüşünde birleşerek harekete geçti.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

78 yaşındaki Lucescu ile yapılan telefon görüşmesinde Rumen hocanın teklife sıcak yaklaşması üzerine Samet Aybaba apar-topar Romanya'nın yolunu tuttu.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Yapılan yüz yüze görüşmede takımda revizyon ve yeniden yapılan konularının masaya yatırıldığı belirtilirken; siyah-beyazlıların 6 ay + 1 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Mircea Lucescu, Romanya ve Türkiye A Milli Futbol Takımlarını çalıştırdı. 4 Ağustos 2017'de Ay-Yıldızların başına getirilen Lucescu, 557 gün görevde kalırken 17 maçta 4 galibiyet aldı.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Rumen teknik adam; 1 UEFA Kupası, 2 Romanya Ligi, 1 Rusya Süper Kupası, 9 Ukrayna Ligi, 7 Ukrayna Kupası, 8 Ukrayna Süper Kupası, 1 İtalya Serie B şampiyonluğuna imza attı.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Kariyerine Corvinul Hunedoara'yı Romanya Birinci Ligi'ne çıkararak başlayan Lucescu, aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Inter, Brescia, Dinamo Kiev, Shaktar Donetsk'in de olduğu 12 takımı çalıştırdı.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğa taşıdı. Galatasaray'da da kariyerinin en büyük başarısını yakalayan Lucescu, sarı-kırmızlılarla UEFA Süper Kupası'nı kazanırken bir kez de Süper Lig'de mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte Rumen teknik adama yapılacak teklif

NE DEMİŞTİ?
"Şu an Bükreş'te ailemin yanında keyifli zaman geçiriyorum, torunlarımı seviyorum. Bazı kulüplerin benimle teması oluyor. Tercihim sezon başında, haziranda bir kulüple anlaşmak. Sezon ortasında göreve gelmeye pek sıcak bakmıyorum. Ukrayna'da son sezon çok sıkıntılı geçti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, futbolu da olumsuz etkiledi. Bu süreçte psikolojik olarak da yara aldık. Futboldan kopmuş değilim ancak biraz daha kafamı dinlemek istiyorum."

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