Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! İşte yapılacak teklif

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörünü henüz bulamadı. Genesio ve van Bronckhorst ile görüşen ama sonuç alamayan siyah-beyazlılar, rotasını tanıdık bir isim olan tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu'ya çevirdi. Samet Aybabai, Rumen çalıştırıcı ile görüşmek için Romanya'ya giderken, Lucescu'ya yapılacak teklif de belli oldu. İşte ayrıntılar...
Rıza Çalımbay'ın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilecek yeni isim için büyük bir çaba sarf eden yönetim, halen hiçbir teknik adam ile anlaşamadı.
Önce Bruno Genesio, ardından van Bronckhorst ile görüşmelerde sona kadar gelen siyah-beyazlılar, son dakika pürüzleri nedeniyle iki hocayla da anlaşamadı.
Bronckhorst ismi halen listede yer alsa da yönetim, son Kasımpaşa yenilgisi sonrası rotasını Mircea Lucescu'ya çevirme kararı aldı.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın siyah-beyazlı takımı 100. yılda şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu ile telefonda görüştüğü, bu görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı.
Romanya'ya giden Aybaba, 78 yaşındaki deneyimli teknik adamla yüz yüze görüşecek. Aybaba, son görüşmede anlaşma sağlanması halinde Rumen teknik adamla birlikte Türkiye'ye dönecek.
Beşiktaş'ta son dakika kararının ardından yönetim, Çaykur Rizespor maçına Mircea Lucescu ile çıkmayı planladığı belirtildi.
6 AY+1 YILLIK ANLAŞMA Beşiktaş yönetimi, takımı tecrübesiyle Mircea Lucescu'nun toparlayabileceği görüşünde birleşerek harekete geçti.
78 yaşındaki Lucescu ile yapılan telefon görüşmesinde Rumen hocanın teklife sıcak yaklaşması üzerine Samet Aybaba apar-topar Romanya'nın yolunu tuttu.
Yapılan yüz yüze görüşmede takımda revizyon ve yeniden yapılan konularının masaya yatırıldığı belirtilirken; siyah-beyazlıların 6 ay + 1 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.
Mircea Lucescu, Romanya ve Türkiye A Milli Futbol Takımlarını çalıştırdı. 4 Ağustos 2017'de Ay-Yıldızların başına getirilen Lucescu, 557 gün görevde kalırken 17 maçta 4 galibiyet aldı.
Rumen teknik adam; 1 UEFA Kupası, 2 Romanya Ligi, 1 Rusya Süper Kupası, 9 Ukrayna Ligi, 7 Ukrayna Kupası, 8 Ukrayna Süper Kupası, 1 İtalya Serie B şampiyonluğuna imza attı.
Kariyerine Corvinul Hunedoara'yı Romanya Birinci Ligi'ne çıkararak başlayan Lucescu, aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Inter, Brescia, Dinamo Kiev, Shaktar Donetsk'in de olduğu 12 takımı çalıştırdı.
Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğa taşıdı. Galatasaray'da da kariyerinin en büyük başarısını yakalayan Lucescu, sarı-kırmızlılarla UEFA Süper Kupası'nı kazanırken bir kez de Süper Lig'de mutlu sona ulaştı.
NE DEMİŞTİ? "Şu an Bükreş'te ailemin yanında keyifli zaman geçiriyorum, torunlarımı seviyorum. Bazı kulüplerin benimle teması oluyor. Tercihim sezon başında, haziranda bir kulüple anlaşmak. Sezon ortasında göreve gelmeye pek sıcak bakmıyorum. Ukrayna'da son sezon çok sıkıntılı geçti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, futbolu da olumsuz etkiledi. Bu süreçte psikolojik olarak da yara aldık. Futboldan kopmuş değilim ancak biraz daha kafamı dinlemek istiyorum."