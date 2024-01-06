BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes yuvadan uçuyor! İşte son talibi
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı. Ara transfer döneminin gözdesi olan Portekizli yıldıza İtalya'dan flaş bir talip çıktı. İşte o takım ve yaşanan gelişmenin detayları...
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İtalyan basını da Sarri'nin Gedson'u çok istediğine vurgu yaptı.
Bu sezon Beşiktaş'ta 21 maça çıkan Portekizli, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
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