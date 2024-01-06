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BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes yuvadan uçuyor! İşte son talibi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı. Ara transfer döneminin gözdesi olan Portekizli yıldıza İtalya'dan flaş bir talip çıktı. İşte o takım ve yaşanan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 10:28
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes yuvadan uçuyor! İşte son talibi

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, transferde önemli kulüplerin radarında.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes yuvadan uçuyor! İşte son talibi

Uzun süredir İtalyan ekiplerinin radarında olan yıldız ismin son talibi ise Lazio oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes yuvadan uçuyor! İşte son talibi

Serie A devinin ara transfer döneminde Beşiktaş'a teklif yapacağı öğrenildi.

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