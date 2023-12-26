"Hocayı açıklayacağız"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, flaş bir teknik direktör açıklaması yaptı. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri törenine katılan Arat, A Spor'a konuştu. Başkan "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Haklı olarak birçok alternatifi konuşuyor medya. Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil, yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır" diye konuştu.

"RIZA HOCA EFSANEMİZDİR"

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarına değinen Arat, "Rıza Hocamız kıymetlimizdir, efsanemizdir, unutulmaz kaptanımızdır. Beşiktaş, Rıza Hoca'yı tartışmaz. Profesyonel bir ayrılıktır. Gönülde ayrılık mümkün değildir. Bu geçici bir ayrılıktır" diye konuştu.