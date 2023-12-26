Haberler Beşiktaş "Hocayı açıklayacağız"

"Hocayı açıklayacağız"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Görüştüğümüz teknik adamlar var. Çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır. Yakındır, çok uzak değil. Yakın bir zamanda bir açıklama yapılacaktır.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Hocayı açıklayacağız"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, flaş bir teknik direktör açıklaması yaptı. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri törenine katılan Arat, A Spor'a konuştu. Başkan "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Haklı olarak birçok alternatifi konuşuyor medya. Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil, yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır" diye konuştu.

"RIZA HOCA EFSANEMİZDİR"

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarına değinen Arat, "Rıza Hocamız kıymetlimizdir, efsanemizdir, unutulmaz kaptanımızdır. Beşiktaş, Rıza Hoca'yı tartışmaz. Profesyonel bir ayrılıktır. Gönülde ayrılık mümkün değildir. Bu geçici bir ayrılıktır" diye konuştu.

DİĞER
Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
Bu nasıl dünya derbisi!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması!
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi!
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 00:33
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:15
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 00:15
Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! 00:15
Kartal galibiyeti hatırladı! Kartal galibiyeti hatırladı! 00:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:14
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 00:14
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 00:14
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 00:14
Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! 00:14
Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor 00:14