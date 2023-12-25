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Beşiktaşlı Salih Uçan: Reaksiyon göstermek zorundaydık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi. Uçan, "Bu maçta bir reaksiyon göstermek zorundaydık. Samet Hoca gelip bütün oyuncularla tek tek konuştuk. Sonuçta kazandık." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 22:27
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Beşiktaşlı Salih Uçan: Reaksiyon göstermek zorundaydık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Salih Uçan'un açıklamaları şu şekilde:

"Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, üzgünüz. Bu maçta sevindik. Kendi adımıza zor bir süreçten geçiyoruz. Camia için de kolay bir süreç değil. Lugano maçına 17 eksikle gittik. Zor ve dalgalı süreçlerden geçtik. Sahada çıkan 11 her zaman ellerinden geleni vermeli. Basit hatalar yapıyoruz, bu hatalar çoğaldıkça, sorun yaşıyoruz. Bu maçta da yine bireysel hatadan gol yedik. Bu goller de modumuzu düşürüyor. Mücadelede ederek, kazanmaya devam etmek istiyoruz. İnşallah reaksiyon gösteririz."

"Biz de içeride çok üzülüyoruz. Herkes hata yapar ama sanki her oyuncunun kariyerindeki hataları, bu sürece denk geliyor gibi. Oyundaki hatalar moralimizi düşürüyor. Bireysel hata yapmamamız lazım. Bu maçta bir reaksiyon göstermek zorundaydık. Samet Hoca gelip bütün oyuncularla tek tek konuştuk. Sonuçta kazandık."

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