Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 13. hafta müsabakası heyecanla bekleniyor. Maçın yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY EKMAS - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13:00'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.