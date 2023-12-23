CAS’tan kötü haber 2.3 milyon euro ceza

Beşiktaş'a bir kötü haber de CAS'tan geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Victor Ruiz'e 2.3 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Victor Ruiz'e fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538 euro ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin euro tutarındaki ücret kesintisinin, yıllık %5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir" denildi.

2019-20 sezonu başında Villarreal'den 2 milyon 500 bin euro transfer bedeli ile transfer edilen Victor Ruiz, siyah-beyazlı forma ile 26 müsabakada görev aldı. Bu dönemde 1 asist yapan İspanyol oyuncu 2020-21 sezonu başında Real Betis'e transfer oldu.