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Antonio Conte'den Beşiktaş'a şok yanıt! Transfer bütçesi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, İtalyan teknik adam Antonio Conte ile transfere ayrılacak mali kaynak konusunda anlaşamadı. Yaklaşık 9 aydır takım çalıştırmayan tecrübeli hocanın yapılacak takviyeler için talep ettiği bütçe sınırları aştı. Söz konusu rakamı, siyah-beyazlı kulübün karşılamasının mümkün olmadığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Antonio Conte'den Beşiktaş'a şok yanıt! Transfer bütçesi...

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile sadece 27 Aralık'a kadar geçerli opsiyon uzatması yapan yönetim, dört koldan hoca arayışı içerisinde. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat ve yönetiminin gönlü, yabancı teknik adamdan yana.

Listede Bruno Genesio, Lucien Favre ve Hansi Flick gibi önemli isimler yer alırken Antonio Conte ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

HANSI FLICK SEZON SONUNU IŞARET ETTİ

Başkan Arat'ın takımın başında görmeyi çok istediği İtalyan teknik adam, son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı. Conte marttan bu yana takım yönetmiyor.

Sabah'ın haberine göre; 54 yaşındaki hoca ile temas kurulurken, yüksek transfer bütçesi istediği ve bunu Beşiktaş'ın karşılamasının mümkün olmadığı kaydedildi. Hansi Flick ise sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediğini belirtti. Ameliyat geçiren Alman çalıştırıcının tedavi sürecinin 2 ayı bulacağı öğrenildi.

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