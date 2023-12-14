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Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay Lugano galibiyeti sonrasında konuştu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Lugano'yu 2-0 mağlup ederek Avrupa macerasını 3 puanla noktaladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Gönül isterdi ki iddialı gelmiş olsaydık. İyi bir maç oynadık." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 01:15 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 01:18
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Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay Lugano galibiyeti sonrasında konuştu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Lugano'yu 2-0 mağlup ederek Avrupa macerasını 3 puanla noktaladı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gönül isterdi ki iddialı gelmiş olsaydık. İyi bir maç oynadık. Genç arkadaşların hepsini kullandık. Beşiktaş'a çok şey katacaklar ve zamanla çok çok daha iyi olacaklar. Elendik ama galibiyet almış olmak mutlu etti."

"Kötü gidişi sonlandıracağımıza kesinlikle inanıyorum. Özellikle de transferleri yaptıktan sonra daha iyi olacağız."

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